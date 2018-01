Sono centoquaranta gli iscritti al corso di giardinaggio “Vestiamo la città”

Sono centoquaranta gli iscritti al nuovo corso di giardinaggio “Vestiamo la città”, avviato in gennaio e organizzato dalla Consulta di Lugo est in collaborazione con il Rotary club di Lugo.

I corsi si tengono di lunedì, ogni due settimane, dalle 20.30 alle 22.30 nell’aula magna dell'Istituto Tecnico Compagnoni (in via Lumagni 26 a Lugo). In programma sei incontri alla scoperta di fiori, piante, giardini e orti.

L’iniziativa “Floricoltura est - Vestiamo la città” è organizzata con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.