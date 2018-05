"Sorpassi", il nuovo romanzo di Nevio Galeati

Sabato 26 maggio, alle 17.30, presso la libreria "Libridine" in viale Baracca 91 a Ravenna, il giornalista e scrittore Nevio Galeati - in occasione dell'uscita del suo ultimo romanzo poliziesco "Sorpassi" - racconta la propria poliedrica carriera.

Galeati, ravennate classe 1952, ha infatti in passato lavorato come giornalista per "L'Unità" e "Il Resto del Carlino", ha diretto il mensile "Orient Express" dedicato al fumetto italiano, ha pubblicato due romanzi e numerosi saggi sulla letteratura popolare, è direttore del festival di letteratura di genere "GialloLuna NeroNotte" ed è cofondatore dell'associazione culturale Pa.Gi.ne.

Questo incontro fa parte della rassegna "Giornate da Libridine", che propone eventi a carattere culturale organizzati dalla cooperativa sociale San Vitale per favorire lo scambio fra il mondo e i valori della cooperazione sociale e i talenti del territorio di Ravenna. Come sempre, l'ingresso è gratuito e al termine dell'evento viene offerto un aperitivo dal Bar Teodorico. Per informazioni: 0544.451016 / www.facebook.com/libridine.ravenna