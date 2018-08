Sorprese golose con Eatinero, il Festival del cibo di strada itinerante

Dal 16 al 19 agosto, in collaborazione con la Proloco di Lido Adriano arriva per la prima volta a Lido Adriano, Eatinero il Festival di cibo di strada itinerante con alcune delle più selezionate specialità regionali della penisola. Una carovana con i migliori Food Truck in circolazione.

Il Festival di Eatinero accoglierà per quattro giorni a Lido Adriano tutti gli appassionati e amanti di cibo di strada di qualità che avranno l'occasione di dedicare un intero weekend al gusto. Non mancherà, naturalmente il divertimento grazie ai numerosi eventi collaterali che arricchiranno il programma delle quattro serate. La manifestazione sarà aperta al pubblico nella bellissima cornice di Viale Virgilio da giovedì 16 a domenica 19 agosto dalle ore 18.00 alle ore 24. L’ingresso sarà gratuito.

In Viale Virgilio i visitatori troveranno ad aspettarli nuovi furgoncini colorati e divertenti, food truck e apecar vintage e di design trasformati in vere e proprie cucine su ruote. A bordo, abili chef prepareranno al momento specialità gastronomiche regionali e piatti tipici di street food.

Ci sarà Birracamper, nato dal mitico Ducato Arca America dell’88, compagno delle prime vacanze on the road di un’intera generazione, modificato per ospitare 21 diverse tipologie di birra artigianale provenienti da microbirrifici italiani e una nuova collaborazione con T1 Vintage Bar che porterà i suoi bartender su un vero Bar su ruote.

Per tutto il weekend, Eatinero trasformerà Viale Virgilio in uno spazio di incontro e divertimento con spettacoli e attività dedicate alle persone di ogni età.

Programma

Giovedì 16 agosto

18:00 apertura cucine su ruote

19:00 spettacolo di arte di strada India Barretto

19:00 truccabimbi

22:00 spettacolo di arte di strada India Barretto

22:30 Fontane Danzanti Piazza Vivaldi

Venerdì 17 agosto

18:00 apertura cucine su ruote

19:00 spettacolo di arte di strada Gaia Ma

19:00 truccabimbi

22:00 spettacolo di arte di strada Gaia Ma

Sabato 18 agosto

18:00 apertura cucine su ruote

18:00 truccabimbi

20:00 spettacolo di arte di strada Jack Cantina

Domenica 19 agosto

18:00 apertura cucine su ruote

19:00 spettacolo di arte di strada Andrea Mineo

19:00 truccabimbi

22:00 spettacolo di arte di strada Andrea Mineo