Sorpresi dalla Bellezza del Carmine: in mostra dipinti e progetti di restauro

Fino al 16 settembre all’interno della chiesa del Carmine di Lugo, in piazza Baracca 1, è allestita la mostra “Sorpresi dalla Bellezza del Carmine”, visitabile tutte le sere dalle 20.30 alle 22.30, contestualmente a Bassa Romagna in Fiera e con possibilità di visite guidate.

La mostra espone le prime otto di quindici opere pittoriche facenti parte di un progetto di restauro reso possibile dall’Art Bonus.

Il progetto di recupero delle opere (di cui appunto otto sono ultimate) è autorizzato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Ravenna e si inserisce in un’opera più estesa che intende mettere mano al risanamento delle murature perimetrali, fortemente intaccate dai danni dell’umidità di risalita, per poi consentire il recupero degli altari, degli apparati plastici e decorativi in stucco della Chiesa.

La mostra, organizzata dal circolo “J.H. Newman” con il patrocinio del Comune di Lugo, è inoltre un’occasione per raccogliere offerte da destinare ai prossimi restauri.