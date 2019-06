Sotto la torre tornano gli "Artigiani in Rete"

Tutti i giovedì sera d’estate, sotto la Torre San Michele, si potrà passeggiare fra le bancarelle degli “Artigiani in Rete CNA”, conoscere gli artigiani locali con le proprie produzioni che vanno dalla ceramica, alle tele stampate, al mosaico, alla realizzazione di borse alla moda e ai prodotti alimentari come i dolci e i biscotti della tradizione delle colline dell’entroterra, i frutti delle campagne, le marmellate le conserve.

Tutto questo nell’ambito del Borgo Marina vetrina di Romagna una manifestazione che è diventata un punto di riferimento dell’estate cervese e che trova nel nuovo Borgo Marina la cornice ideale.

Un’occasione in più per passeggiare per Cervia lungo il porto canale e offrire ai turisti alcuni assaggi dei prodotti che escono dalle botteghe artigiane, scoprendo la tradizione che si sposa con l’innovazione, l’entroterra che si mostra alla spiaggia. Un momento per rendere ancora più curiosa e particolare la vacanza dove gli artigiani portano il proprio saper fare per costruire un’esperienza particolare.

Non il solito mercatino ma qualche cosa in più e diverso, curato nell’allestimento e nell’immagine, con la simpatia degli espositori a fare da sfondo e dove la qualità dei prodotti e del design sono un invito a comprare artigianato italiano.