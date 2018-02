Soul, gospel e black music con Dean Bowman, ospite di Spiagge Soul

La rassegna Road to Spiagge Soul 2018 inaugura al Marlin Beach&Restaurant delle Terme di Punta Marina sabato 10 febbraio con il concerto di Dean Bowman all’insegna della black music.

Road to Spiagge Soul è una serie di concerti per preparare il pubblico all’edizione 2018 del festival musicale romagnolo.

Sabato 10 febbraio ore 22.00 apre la rassegna il concerto dello statunitense Dean Bowman, tra i vocalist soul e gospel più dotati e rispettati della scena musicale afroamericana contemporanea, con alle spalle una carriera trentennale totalmente votata all’impegno, sia artistico (fondamentale il suo contributo a tutta la scena jazz, rock e d’avanguardia della Downtown newyorchese) che “politico” (è uno dei membri di vecchia data della Black Rock Coalition).

Definito a più riprese come “Tone Poet”, “Vocal – Mentalist”, “Jazz Singer with the Soul of a Rocker”, “Avant-Garde Gospel Singer”, è stato in grado di fagocitare una serie impressionante di tecniche e stili vocali (scat, falsetti, diplofonie, rap, gutturali) e di rielaborarli e fonderli nel tempo, maturando una cifra espressiva assolutamente unica che lascia il pubblico a bocca aperta.

Info e prenotazioni:

info@marlinbeach.it

tel. 0544439051