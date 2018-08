Soul, jazz e dintorni con il Sam Paglia trio

Sabato 18 agosto, ore 17.00, al Bagno Caesar 222 Beach di Lido Adriano c'è il Sam Paglia trio in concerto.

Sam Paglia è esponente di punta della scena lounge italiana, quella che coniuga il culto per le colonne sonore del cinema di genere ad una spiccata propensione per il beat, il soul jazz alla Jimmy Smith ed i suoni lisergici degli anni sessanta. Sam Paglia è da quasi 20 anni un punto di riferimento italiano ed estero per l’organo Hammond, strumento che Sam utilizza con straordinaria vivacità e versatilità.

Ingresso gratuito.