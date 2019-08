Sound internazionale sulla spiaggia con i Boem

Ultimo appunto live di agosto alle 18 di sabato 31, al Peter Pan di Marina di Ravenna.

In concerto ci sono i Boem, un incontro di musicisiti che ha dato origine a un rinnovamento dei canoni della roots reggae music, attraverso i brani originali che esaltano il “racconto” di storie ed esperienze. Sia per il sound internazionale che per la matrice folk delle canzoni, il loro stile è comparabile alle ballate di Kenny Rogers e Roger Miller, fonte di ispirazione negli anni, di artisti come Beres Hammond e Freddie McGregor e trae, da questo marchio di fabbrica soul, una spiccata originalità rispetto al panorama reggae attuale.

Ingresso libero