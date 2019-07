Musica e cinema protagoniste al SoundScreen festival. Aperte le iscrizioni al concorso

La quarta edizione di SoundScreen Film Festival, il principale festival italiano di cinema e musica, ideato e diretto da Albert Bucci, si svolge a Ravenna dal 21 al 28 settembre presso il centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi di Largo Firenze.

SoundScreen è uno dei pochi festival cinematografici dedicati interamente al rapporto tra cinema e musica. Il concept è semplice: cinema e musica sono arti da sempre in stretta relazione. SoundScreen presenta - dalla fiction ai biopic, dai documentari al genere musical, con una speciale attenzione al lavoro di ricerca e sperimentazione dei nuovi talenti internazionali - opere filmiche in cui la musica è protagonista; colonne sonore sempre meno accessorie ma identità stessa del film, tema principale della narrazione: la musica come elemento fondamentale del cinema, il cinema come fonte d'ispirazione per la musica.

Evento principale di questa nuova edizione del Festival è come da tradizione il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenta in anteprima quanto di meglio emerso nella recente produzione cinematografica mondiale. Al suo fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, e poi anteprime ed eventi, film-concerti (I grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori gruppi musicali contemporanei), retrospettive, focus e ospiti speciali.

Sono aperte le iscrizioni al Concorso

SoundScreen seleziona fiction, documentari, biopics, musicals, animazioni, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel suo senso più largo. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 27 agosto.

Gli interessati possono trovare tutte le informazioni sul sito del festival.