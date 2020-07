"Soundscreen" prepara la quinta edizione. Tra i film-concerto la parola d'ordine sarà: Dante

Torna a Ravenna il Soundscreen Film Festival, uno tra i più originali festival europei dedicati a cinema e musica, che conferma la sua quinta edizione dal 26 settembre al 3 ottobre.

Ideato e diretto da Albert Bucci, Soundscreen annuncia la possibilità di svolgere l'intera manifestazione 2020 in presenza (presso lo storico Palazzo del Cinema e dei Congressi), seguendo ovviamente le prescrizioni sanitarie previste dall'emergenza Covid-19, ma con un occhio attento verso la possibilità di spostare parte della programmazione online, sulle piattaforme specializzate, per raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Il Concorso Internazionale per lungometraggi, che presenterà il meglio della recente produzione mondiale, sarà come da tradizione, l'evento principale di questa nuova edizione. Al suo fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e gli eventi speciali, gli ospiti, omaggi e retrospettive (il 2020 non può che essere all'insegna dei festeggiamenti per il centenario della nascita del grande Federico Fellini), sino alla parte più innovativa e sperimentale del Festival, gli Eventi Satellite, ovvero i grandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dalle migliori band musicali contemporanee. Almeno 5 i film-concerto previsti quest'anno, con una parola d'ordine: Dante.

Soundscreen continua la sua missione di ricerca e presentazione delle opere filmiche in cui la musica è protagonista: dalla fiction ai biopic, dai documentari al puro genere musical, dalla sperimentazione dei nuovi talenti internazionali passando per le opere dei maestri del passato, la musica diviene elemento portante del cinema così come il cinema è fonte d'ispirazione per la musica.

Sono aperte le iscrizioni al Concorso

Torna anche il concorso aperto ai cineasti. Soundscreen seleziona fiction, documentari, biopics, musicals, animazioni, horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel suo senso più ampio.

Gli interessati possono trovare tutte le informazioni sul sito: http://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2020

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 26 agosto 2020.