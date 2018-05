Ai Giardini Speyer torna lo "Speaker Corner": voce al popolo su conflitti, pregiudizi e stereotipi presenti nella società

Giovedì, dalle 10 alle 12, ai Giardini Speyer, in viale Farini, si terrà la seconda edizione di "Speaker Corner" sul tema “Storie di conflitti, pregiudizi e stereotipi… superati!”, rivolta agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado e aperta al pubblico. "Speaker Corner" è il momento conclusivo di una progettazione nata all’interno della rassegna “Una società per relazioni – Strade alternative alla violenza”, organizzato dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere. Sarà presente l’assessora Ouidad Bakkali.

Nello "Speaker Corner" chiunque può prendere in mano il microfono e dire la sua opinione o raccontare una storia a tema. Saranno invitati a farlo gli studenti di sei classi del Liceo classico, del Liceo artistico, Ragioneria, Engim, Agraria e Olivetti, che hanno iniziato a lavorare sui temi con gli operatori di Villaggio Globale cooperativa sociale e si sono preparati con gli insegnanti nel corso delle attività curriculari. Prenderanno inoltre parola alcuni ospiti invitati dagli operatori di CittAttiva, il centro di mediazione sociale che organizza l’incontro: persone che in prima persona hanno vissuto e affrontato storie connesse con pregiudizi e stereotipi. Si tratta per esempio di Gabriella Mazzotti, autrice del libro “Il quadrifoglio di Holly” dedicato al racconto delle sue esperienze nel carcere femminile di Forlì; di Donne in Nero, che sostengono un progetto di economia solidale in Bosnia Erzegovina; degli operatori di Camelot cooperativa sociale che lavorano per l’integrazione di migranti. Altre persone o associazioni del territorio sono state invitate o possono aderire contattando gli organizzatori.

“Senza negare le problematiche relative a conflitti, pregiudizi e stereotipi presenti nella nostra società – affermano Andrea Caccìa ed Eleonora Ricci di Villaggio Globale - vogliamo porre all’attenzione dei partecipanti storie e racconti che abbiano una chiave positiva. Conflitti affrontati e “superati” o risolti; storie positive, che possano anche far ridere o sorridere. Per uscire da una visione negativa, e non correre il rischio di diffondere una sensazione di pessimismo. Al contrario, vogliamo diffondere il concetto che dalle “situazioni difficili” si può uscire e concentrarci sul come”. Lo Speaker Corner è un evento pubblico in uno spazio pubblico, l’adesione è gratuita. Per informazioni: cittattiva@comune.ra.it – 342 9080614 (Andrea Caccìa).