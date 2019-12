Capodanno, si ride con con Stefano Nosei e il duo comico Marco Dondarini e Davide Dalfiume

Martedì alle ore 21.30 si festeggia al Teatro Comunale di Conselice lo “Specialissimo Capodanno a Cusèls” una serata comico-musicale tutta da ridere con il musicista-cabarettista Stefano Nosei e il duo comico di Marco Dondarini e Davide Dalfiume.



Stefano Nosei, talentuoso musicista e antesignano di un nuovo genere comico-musicale, ha trasformato e manipolato i testi delle canzoni italiane con una vis comica divertente e originale. Il suo unico e imitato stile è passato per le più importanti trasmissioni televisive: dal Maurizio Costanzo Show a Zelig, da Bulldozer a Colorado. Nosei con le sue doti di musicista, imitatore e cabarettista, coinvolge il pubblico in un gioco musicale strampalato e irriverente, continuamente aggiornato e pieno di colpi di scena. Con l’ironia leggera che ha sempre accompagnato la sua comicità in musica, Nosei accompagna il pubblico alla ricerca del lato delicato delle cose, dove ironia e poesia riescono a convivere.



Marco Dondarini e Davide Dalfiume (quest’ultimo direttore artistico della rassegna) formano un fortunato duo che, nato per caso nel 2013, ha partecipato a trasmissioni come Zelig e Eccezionale Veramente su LA7. I due sono naturalmente simpatici: l’uno con una comicità più sanguigna e diretta, l’altro un umorismo surreale che sembra sempre provenire da un altro pianeta. Due tipi di comicità diversi e apparentemente inconciliabili danno vita a un terzo tipo di comicità esilarante e originale che è il punto di incontro perfetto di percorsi artistici diversi, ma complementari. In un susseguirsi continuo di gag e battute, i ruoli di spalla e comico si confondono dipingendo scorci di vita quotidiana in modo originale e colorato.



Ma non finisce qui. Dopo la fine dello spettacolo, allo scoccare della mezzanotte, si festeggerà in Teatro con spumante e panettone grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale.



Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it e in tutti i punti vendita indicati sul sito. La biglietteria del Teatro sarà aperta martedì 31 dicembre dalle ore 19.30. Il costo dei biglietti è di 20 euro intero, 18 ridotto per i soli residenti.



Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129.