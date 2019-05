Specialità romagnole e musica live nella Riviera dei pini

Si fa festa a Tagliata di Cervia. Venerdì 31 maggio dalle ore 19 viene allestito all'interno de “La Casina" della Riviera dei pini uno stand gastronomico con salsiccia, squacquerone, prosciutto crudo e piadina romagnola, ma anche alici marinate accompagnate da misticanza e fiumi di birra.

In serata il parco dei Gemelli ospita anche la musica dal vivo degli Herpes. Inoltre il raduno di auto americane e di moto fiammanti, che sfilano per le vie di Tagliata per poi essere ammirate nel piazzale dei Pesci dalle ore 20.30.

Il menu viene riproposto sabato 1 giugno, ma ad accompagnare c'è la musica dei Re-Shuffle.