Il Concerto per burattini e musicanti del Teatro del Drago

Con lo spettacolo Concerto per burattini e musicanti del Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli, prende il via, giovedì 4 luglio alle ore 21,15 al Teatro Aperto di via Spada a Brisighella, la tradizionale rassegna estiva di Teatro per Ragazzi, organizzata dall’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri che animerà tutti i giovedì sera d’estate fino all’8 agosto.

Concerto per burattini e musicanti è uno spettacolo di teatro di figura tradizionale con musica dal vivo dalla trama molto semplice e che proviene da un canovaccio del burattinaio bolognese Angelo Cuccoli della metà dell’800.

Lo spettacolo si apre con la storia di Fagiolino che, con tanta fortuna, è riuscito a diventare uno dei più ricchi agricoltori del regno di Tracia. Nel frattempo il Mago Norandino viene rifiutato come sposo dalla bella Altea, Principessa nel regno; per vendetta il terribile Mago, con una stregoneria, toglie la parola alla Principessa. Fagiolino aiutato da una Fata di nome Alcina, andrà prima a rubare la “nocciolina fatata” al Diavolo Farfarello e poi a guarire la Principessa. Ovviamente alla fine affronterà anche il Mago Norandino a suon di sane randellate. Lo spettacolo si concluderà con Fagiolino pastore che diventerà prode guerriero e sposo della bella Altea.

E per concludere … il balletto finale! Le azioni veloci, gags e spunti comici, dialoghi e battute dei “canovacci burattineschi”, saranno accompagnati dalla musica dal vivo che esaltano l’eroe del teatrino Fagiolino Fan Fan.

Gli appuntamenti successivi della rassegna: Valentina vuole della compagnia Progetto g.g. (11 luglio); Thioro un Cappuccetto Rosso senegalese di Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e Accademia Perduta/Romagna Teatri (18 luglio); Storia tuta d’un fiato della compagnia Fontemaggiore (25 luglio); Te le conto e te le canto di Ferruccio Filipazzi (1 agosto) e Chi ha paura di Denti di ferro? di Tanti Cosi Progetti (8 agosto).

L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito.