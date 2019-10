Dolcetto o scherzetto, mercatini e spettacoli con "Halloween Anno Zero"

Arriva Halloween, la notte più spaventosa dell’anno. Fantasmi, streghe, vampiri, spiritelli e mostri arrivano anche a Castel Bolognese, in Piazza Fanti.

L'iniziativa Halloween Ann... O/Zero che si tiene il 31 ottobre, è nata dalla collaborazione dell’Associazione Genitori APS con i Commercianti e il Comune di Castel Bolognese.

La festa rivolta ai bambini e alle famiglie coinvolge il Piedibus e anima le vie del paese con la complicità delle "case amiche" per il classico “dolcetto e scherzetto” nella serata di Halloween. Quest’anno partecipano in maniera attiva anche i commercianti castellani con vetrine tematiche, distribuzione di caramelle, gadgets, animazioni, banchetti creativi, punto trucco e pettinature paurose.

Dopo “dolcetto/scherzetto”, ci sono l'apericena al Gigabar su prenotazione, il mercatino di Halloween, l'angolo Trucco Spaventoso, il cartomante e gli spettacoli del teatro di burattini.

Il programma

Alle 19.00 parte Dolcetto o scherzetto e l'animazione in piazza Fanti con il Cartomante, il Teatrino dei Burattini e Mangiafuoco.

Sempre alle 19.00 inizil'Halloween Market: Artigiani e creativi castellani e non, esporranno le loro creazioni in Piazza.

Tra le 20 e le 21 si svolge incece l'apericena al Gigabar (adulti 5 euro, bambini 3 euro).