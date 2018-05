Spettacoli e installazioni a misura di bimbo con Artebebè

Dopo la sezione all’interno de La stagione dei piccoli, Drammatico Vegetale propone per l’undicesimo anno l’anta primaverile di Artebebè (dal 6 al 27 maggio), anche nei dintorni di Ravenna, in collaborazione con le rassegne La città dei bambini di Lugo e di Bagnacavallo.

Artebebè è l’unico festival del suo genere della provincia di Ravenna, concentrandosi su arte e teatro specifici per una fascia d’età molto bassa, che parte dai 18 mesi, tramite la proposta di spettacoli e installazioni realizzati in spazi intimi e a misura di bimbo.

Quella con i comuni di Lugo e Bagnacavallo è ormai una collaborazione storica per Drammatico Vegetale, che nasce dalla reciproca volontà di radicare sempre più nel tempo Artebebè e di non lasciare scoperta l’offerta di arte e teatro per i più piccoli.

E in occasione della ricorrenza dei 150 anni della morte del compositore Gioachino Rossini, il Comune di Lugo ha chiesto a Drammatico Vegetale di ideare un’attività specifica, richiesta che ha dato vita al percorso musicale Piccola Cavalcata Rossiniana nei giardini della Rocca.

Quest’anno poi l’immagine di Artebebè è stata affidata a Ezio Antonelli, scenografo storico della Drammatico Vegetale.

Il programma

domenica 6 maggio (16.30) a Bagnacavallo, Palazzo Vecchio: "Brum" di Drammatico Vegetale

sabato 12 maggio (17.00) a Lugo, Sala del Carmine: "Hanà e Momò" di Principio Attivo Teatro

domenica 13 maggio (11.00) a Ravenna, Teatro Rasi: "Hanà e Momò" di Principio Attivo Teatro

sabato 19 maggio (17.00) a Lugo, Sala del Carmine: "Uno, due, tre…" di Drammatico Vegetale

domenica 20 maggio (16.30) a Bagnacavallo, Palazzo Vecchio: "Uno, due, tre…" di Drammatico Vegetale

giovedì 24 (dalle 9 alle 11) a Lugo, Salone Estense – Sala Baracca: "Piccola Cavalcata Rossiniana" di Drammatico Vegetale. Percorso musicale 3-10 anni riservato alle scuole.

domenica 27 maggio (16.30) a Bagnacavallo, Palazzo Vecchio: "Zoo di Pinocchio" di Drammatico Vegetale.

Prenotazioni spettacoli

Ravenna Teatro 0544 242365 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17

Posti limitati. Informazioni e prenotazioni posti ancora disponibili un’ora prima t. 344 3897683

Ingressi spettacoli: Lugo e Bagnacavallo offerta libera; Ravenna €6