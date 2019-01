Spettacoli e regali con l'arrivo della Befana

Sabato 5 e domenica 6 gennaio ad Alfonsine è in programma la Festa della Befana con Avis. Per l’occasione l’auditorium delle scuole medie, in via Murri 26, ospita in entrambe le giornate lo spettacolo teatrale per bambini “La Bella Addormentata e il Drago rosa”, presentato dalla compagnia “Uno Tanti Tuttinsieme”.

Lo spettacolo è in programma alle 20.30 di sabato 5 gennaio e alle 16 di domenica 6 gennaio.

Al termine dello spettacolo verrà regalata una calza della Befana a tutti i bambini, offerta da Avis e Amare Alfonsine. Inoltre, il 5 gennaio saranno premiate le letterine scritte a Babbo Natale e il 6 gennaio ci sarà l’estrazione della lotteria offerta da Avis e Amare Alfonsine.