Spettacoli e regali con la Festa della Befana dell'Avis

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio ad Alfonsine è in programma la Festa della Befana con Avis.

Per l’occasione l’auditorium delle scuole medie, in via Murri 26, ospita in entrambe le giornate lo spettacolo teatrale per bambini “Cappuccetto rosso”, presentato dal gruppo teatrale “Uno, tanti, tuttinsieme”. Lo spettacolo è in programma alle 20.30 del 5 gennaio e alle 16 del 6 gennaio. Al termine dello spettacolo verrà regalata una calza della Befana a tutti i bambini, offerta da Avis. Inoltre, il 5 gennaio saranno premiate le letterine scritte a Babbo Natale.

Il 6 gennaio la Befana arriverà anche a Longastrino, nella Sala Polivalente di via Bassa 59, con animazione per grandi e piccini a partire dalle 15.30. Per l’occasione la Befana porterà in dono una calza per tutti i bambini. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’associazione “Lungo le Strine” e il patrocinio del Comune di Alfonsine.