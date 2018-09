Spettacoli e sapori alla Festa d’autunno

Da giovedì 20 a lunedì 24 settembre a Pieve Cesato prende vita la 27^ “Festa d’autunno”, manifestazione che coniuga l’eccellenza della cucina romagnola con la musica del nostro territorio.

Giovedì ore 19: apertura stand gastronomico

ore 21: Gran concerto dell’Orchestra di Daniele Tarantino

Venerdì ore 12: pranzo aziendale (prenotazioni obbligatorie: circolo.campagnolo@libero.it o 327 3557770)

ore 19: allo stand serata a tema; solo per questo giorno PASTA E FAGIOLI

ore 21: Grande spettacolo con i JOE DIBRUTTO

Sabato ore 18.30: apertura stand gastronomico

ore 21: spettacolo di ballo con i ballerini Le Comete di Romagna e Cicognani Danze

Domenica ore 11.30: apertura stand gastronomico per il Pranzo d’Autunno

dalle ore 15: bambini protagonisti per tutto il pomeriggio con truccabimbi, giochi e divertimento

ore 17.30: apertura stand gastronomico

ore 21: commedia dialettale “Un absdel tot da ridar” con la Cumpagneia de bonumor

Lunedì Serata dedicata alle donne con in omaggio una rosa a tutte le donne che ceneranno allo stand.

ore 19: allo stand serata a tema;solo per questo giorno OSSOBUCO DEL CAMPAGNOLO, ANCHE CON POLENTA

ore 21: “Stelle rosa”, sul palco le più famose cantanti e soliste donne delle migliori orchestre emiliano-romagnole. Daniela Peroni, Marianna Lanteri, Luana Babini, Francesca Mazzuccato, Patrizia Ceccarelli, Elena Cammaroni (Cantante Castellina Pasi), Nicoletta Bassetti con il Trio Mariquita (Violino, Violoncello, Viola), Barbara Lucchi, ballerine de "I DIAVOLI DELLE FRUSTE", Le Riccardine, Ilaria Filippini, Anna Maria Zollo, Veronica Atzeni (Orchestra Matteo Benzi); conduce Sgabanaza.

Per consentire lo svolgimento di questa festa paesana nella piccola frazione faentina sono programmate diverse modifiche alla viabilità.

In via Accarisi, da via Quaglia fino a via Campazzo, sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli (a eccezione di quelli autorizzati e dei residenti) con queste modalità: giovedì 20 e venerdì 21 settembre il divieto sarà in vigore dalle ore 18.30 alle 22.30; sabato 22 settembre dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 17.30 alle 23.00; domenica 23 settembre dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 22.30; lunedì 24 settembre dalle 18.30 alle 22.30.

Inoltre, negli stessi giorni e orari, si circolerà a senso unico in via Campazzo (con direzione da via Accarisi a via Camatta), via Camatta (da via Campazzo a via Quaglia) e via Quaglia (da via Camatta a via Accarisi).

Il traffico sulla strada provinciale 43 Accarisi diretto a sud sarà deviato sulla strada provinciale 20 Madrara, da dove potrà immettersi sulla 302 Brisighellese Ravennate per proseguire verso Faenza o rientrare in via Accarisi, mentre i veicoli transitanti sulla strada provinciale 43 Accarisi diretti a nord del tratto chiuso seguiranno il percorso inverso, saranno cioè deviati sulla 302 Brisighellese per poi proseguire sulla strada provinciale 20 Madrara e quindi ritornare sulla via Accarisi.