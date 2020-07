Tra parole e musica Federico Buffa racconta il leggendario Muhammad Alì

Giovedì 23 luglio Podere La Berta di Brisighella ospita Federico Buffa, per una serata speciale dedicata a raccontare con parole e musica un personaggio unico come Muhammad Alì, “The Greatest”.

Tra i più grandi, come sportivo e non solo, simbolo della storia americana e oggi più che mai di grande attualità, Alì è una figura immortale e affascinante, che Buffa racconterà con il suo stile inconfondibile, accompagnato al pianoforte dal Maestro Alessandro Nidi e dalla voce di Francesca Tripaldi.

Giornalista e telecronista sportivo per Sky, Federico Buffa è uno dei massimi esperti italiani di NBA e sport made in USA. Nei suoi libri e nei documentari antologici in onda su Sky ha raccontato svariate storie di sport e di sportivi, trasformandole anche in spettacoli teatrali.

Lo spettacolo (inizio alle ore 21.00), sarà preceduto da una cena, alle ore 20.00: il tutto nella suggestiva cornice degli ulivi di Podere La Berta, da cui poter godere di un panorama mozzafiato con vista sulle colline.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione, che può essere effettuata online tramite il sito poderelaberta.com, fino al giorno precedente l’evento. Tariffe: 60 € per la serata completa (cena + spettacolo), 25 € per il solo spettacolo (incluso un calice di vino)