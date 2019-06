Spettacoli, mercatini e artigianato con i Lunedì del centro storico

Dal 24 giugno al 15 luglio a Fusignano tornano i Lunedì del centro storico, quattro serate per ritrovarsi e vivere la propria città attraverso musica, intrattenimenti, gastronomia, oltre ai tradizionali mercatini estivi di artigianato artistico, collezionismo e curiosità. Inoltre, in tutte le serate sarà possibile fare shopping anche nei negozi del centro, che rimarranno aperti per l’occasione.

Per quanto riguarda il programma degli spettacoli in piazza Corelli, con inizio alle 21, il 24 giugno ci sarà il concerto della corale “Arcangelo Corelli”, il 1 luglio serata con le band delle scuole di musica di Fusignano e di Lugo, l’8 luglio cena in piazza e il 15 luglio il concerto rock dei White Flies.