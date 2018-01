Spettacoli, pellicole e iniziative: la giornata della memoria a Faenza

Il calendario del Giorno della Memoria propone a Faenza diverse iniziative. Giovedì 25, alle ore 20.30, nella sala Dante della Biblioteca comunale si tiene la conferenza "Donne e Shoah. Storie di quattro poetesse", organizzata dall’associazione culturale Augusto Bertoni in collaborazione con ACSE’ E.T.S-A.P.S.

Il contesto storico è a cura di Mattia Randi e Alberto Fuschini; Nicola Oriani e Chiara Cenni presenteranno le figure di Ilse Weber, Edith Bruck, Zuzanna Ginczanka e Nelly Sachs, quattro poetesse che attraverso i loro versi hanno raccontato il dramma della Shoah. Le letture delle poesie scelte sono a cura di ACSE’ E.T.S.-A.P.S.

La conferenza è accompagnata da musiche e video del periodo. Interviene la presidente del consiglio comunale Maria Chiara Campodoni.

Venerdì 26 gennaio, invece, la celebrazione della ricorrenza dell'apertura dei cancelli di Auschwitz, prevede una serie di appuntamenti programmati nell'arco di tutta la giornata.

Si inizia al mattino, alle ore 8.30, al cinema Sarti (via Scaletta 10), con la presentazione del progetto "Quegli autobus rossi e gialli", a cura delle classi seconde dell'istituto Persolino-Strocchi. Introducono il prof. Alessandro Fiori e alcuni allievi dell'istituto.

A seguire, in collaborazione con Cinemaincentro, la proiezione del film Nebbia in agosto (Germania, 2016) di Kai Wessel.

Alle ore 11.30, sul lungofiume Amalia Fleischer, l’Amministrazione comunale ricorda la Shoah del popolo ebraico e tutte le vittime dei campi di sterminio nazisti con la deposizione di una corona di fiori al tempietto della Memoria.

Sono inoltre previste letture a cura degli studenti delle classi quinte della scuola primaria Carchidio e testimonianze di ex alunni della scuola secondaria di primo grado Strocchi del viaggio della memoria sostenuto nell'aprile del 2017.

La cerimonia vedrà la partecipazione del sindaco Giovanni Malpezzi, della presidente del consiglio comunale Maria Chiara Campodoni e del prof. Cesare Moisè Finzi.

In serata, con inizio alle ore 21.00, nella sala Fellini (piazza Santa Maria Foris Portam 2) "Storie di resilienza tra canto corale, teatro e arte", spettacolo teatrale di Leonardo Collina, tratto liberamente da "La storia di Erika" di Ruth Vander Zee, a cura degli studenti della classe seconda della scuola secondaria di primo grado Sant'Umiltà.

Introduce la professoressa Giulia Zaniboni, coordinamento musicale del prof. Mirko Nanni.