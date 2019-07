Spettacoli per ragazzi: in scena "Valentina vuole"

Proseguono, giovedì 11 luglio alle ore 21.15, gli appuntamenti con la rassegna di Teatro per Ragazzi in via Spada a Brisighella. Lo spettacolo che va in scena è Valentina vuole, una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri realizzato dalla compagnia Progetto g.g. di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti.

Valentina vuole - spettacolo vincitore del Premio Eyes Wide Open 2019 per la “migliore drammaturgia - nasce da un progetto di ricerca teatrale che ha voluto indagare il tema delle regole e della libertà. Il progetto ha portato alla realizzazione di laboratori teatrali rivolti ai bambini dai 3 agli 8 anni, che hanno permesso di guardare al mondo delle regole e al delicato rapporto tra grandi e piccoli attorno al senso di libertà. Si tratta dunque di una favola originale, nata su ciò che i bambini hanno raccontato a proposito della libertà.

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole, sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi.

Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà.

L’ingresso è gratuito.