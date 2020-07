Spettacoli sulla spiaggia: ecco "Invisible emotion" del Teatro Lunatico

Proseguono gli appuntamenti in riva al mare di Burattini alla Riscossa: al Coya Beach di Casalborsetti venerdì 10 luglio alle 21.15 il Teatro Lunatico presenta Invisible Emotion, un concentrato di magia, comicità e bolle di sapone pronto a divertire e incantare il pubblico di tutte le età.

Uno spettacolo senza parole dove la clownerie, la magia, l’illusionismo e tante altre sorprese si alternano in un ritmo frenetico e coinvolgente, lasciando a bocca aperta grandi e piccoli. Un lavoro che indaga i confini del teatro di figura, dove grandi protagoniste saranno forme apparentemente inanimate come le bolle di sapone, che si animeranno e prenderanno vita come attori in scena: prima piccole, poi grandi e via via giganti, alternandosi a musiche, passi di danza e torte infuocate, le bolle varcheranno il confine del palcoscenico. Uno spettacolo sorprendente che sta riscuotendo grande successo ed entusiamo in tutta Italia, comico e poetico al contempo, adatto a tutta la famiglia.

L'ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni.