“C’era una volta un pezzo di legno”, il musical ispirato a Pinocchio

La Compagnia Teatrale di Smama, attiva dal 2009 presso i locali del Circolo ANSPI della Parrocchia di Santa Maria Maddalena, porta in scena per l’Associazione SOS Donna il divertente musical “C’era una volta un pezzo di legno”, liberamente tratto dalla favola di “Pinocchio” di Carlo Collodi.

Lo spettacolo viene riproposto a Faenza sabato 27 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Masini (Piazza Nenni, 3) dove i 40 attori della compagnia teatrale si esibiscono per far divertire grandi e piccini con le avventure del famoso burattino di legno.

Sul palco è presente una distesa di scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza alle donne, poiché l’incasso della serata sarà devoluto in beneficienza all’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza dell’Unione della Romagna Faentina, per sostenere i progetti con le donne che subiscono violenza e i/le loro figli/e.

L’iniziativa è patrocinata dall’Unione della Romagna Faentina; è possibile acquistare le prevendite dei biglietti il martedì dalle 15.30 alle 18.30 presso la Gelateria OK, Via Fratelli Rosselli 6/2 e il giovedì dalle 20:00 alle 22:00 presso il Circolo ANSPI di Santa Maria Maddalena, Piazza Bologna 9. Il costo dei biglietti è di € 10,00 per gli adulti e € 6,00 per i bambini al di sotto dei 12 anni di età.