Spettacolo e risate con "Olè!" e "Leo Magic Show"

La rassegna Burattini alla Riscossa prosegue venerdì 26 luglio al Coya Beach di Casalborsetti, con un evento di particolare rilievo: Paolo Piludu, della compagnia vicentina I 4 Elementi, presenterà infatti in anteprima per il pubblico emiliano romagnolo il suo nuovo spettacolo, intitolato Olè!

L'artista veneto è protagonista di uno spettacolo dove passerà in rassegna il meglio della sua abilità nel campo della giocoleria e dell'equilibrismo, lasciando a bocca aperta il pubblico con la sua personalissima verve clownesca, destreggiandosi con palline, cappelli, monocicli, rulli e palline da ping-pong.

Olè: un'esclamazione di stupore che conoscono sia grandi che piccini. Gli ingredienti dello spettacolo sono poche parole, molta musica, tanta abilità ed imprevedibilità: il tutto sdipanato secondo un ritmo incalzante, che coinvolgerà il pubblico in un grande OLÈ! L'inizio è fissato per le ore 21:15.

La rassegna Burattini alla Riscossa prosegue poi sabato 27 luglio all'Hobbies Bar di Carraie, dove alle 20:30 Luca Rosetti di Teatro Lunatico presenta lo spettacolo Leo Magic Show.

L'ingresso agli spettacoli è gratuito.