Spiagge Soul continua con The Spell of Ducks, Leon Beal & Sax Gordon

Sabato 27 luglio la musica di Spiagge Soul inizia alle 18.00 con The Spell of Ducks in concerto al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna.

I The Spell Of Ducks sono una giovane folk band di Torino nata nel 2015. Nel 2017 sono stati nominati “Artisti Del Mese” da MTV Italia per Mtv New Generation e hanno raggiunto la semifinale del concorso Sziget & Home Sound Fest esibendosi per sul palco delle Lavanderie Ramone di Torino. Hanno inoltre partecipato all’edizione 2017 di Italia’s Got Talent nella fase delle Audition con l’approvazione di tutti e quattro di giudici. A Novembre 2018, selezionati da Red Ronnie per la Finale del Fiat Music, hanno portato sul palco dell’Ariston di Sanremo il loro primo singolo in italiano GIADA di fronte ad una giuria di fama internazionale. Nel 2019 è uscito il loro nuovo EP “Soup”.

I live però continuano alle 22.00 con Leon Beal & Sax Gordon al Bagno Oasi di Marina.

Leon Beal è un veterano della Gospel music, genere che gli appartiene sin dalla nascita, a Jasper, Florida. Cresciuto nella tradizione musicale del Blues e del Soul, Leon inizia a cantare nella propria chiesa prima di trasferirsi a Boston dove fonda il suo primo gruppo Gospel “The Apostles”.

A Spiagge Soul Leon Beal porta il suo messaggio in Europa a fianco a Sax Gordon e la Luca Giordano Band, che da anni porta tra Europa e Sud America performance ricche di soul in compagnia dei migliori artisti della scena Blues.