Spiagge Soul: festa funky con i Lehmanns Brothers

Una festa funky in piena regola con una band francese esplosiva. Ultime due date di recupero per Spiagge Soul, il festival di musica diffuso che torna venerdì 10 agosto con una nottata groove al Bagno Kuta di Punta Marina. Alle 22.30 si parte con i Lehmanns Brothers e la loro energia, rodata sui palchi di tutta Europa, poi si continua a ballare fino alle 3 con uno dei Dj più in voga della Riviera, Gianni Maselli.

I Lehmanns Brothers sono la funk band europea del momento, vincitori del contest live “Shure Call for Legends”, hanno avuto la possibilità di esibirsi al Montreaux Jazz Festival in Svizzera questa estate. Sono solo ventenni ma hanno già avuto l’onore di aprire concerti di Fred Wesley, Maceo Parker e Wu-Tang Clan. Utilizzano sottili melodie jazz e funk degli anni ’70 aggiungendo un tocco di hip-hop e di neo-soul. La loro musica è influenzata in particolare da James Brown, Jamiroquai, The Roots e da A Tribe Called Quest, per un’atmosfera di festa tutta da ballare.

Spiagge Soul si chiuderà poi ufficialmente lunedì 13 agosto, con il concerto di Andy J. Forest e Roberto Luti (al Marlin Beach di Punta Marina alle 22), per un ultimo tuffo nelle sonorità jazz e blues di New Orleans.