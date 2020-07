Spiagge Soul: via al programma con il beffardo Bobo Rondelli

Beffardo, irrequieto, poetico, impegnato. Tocca a Bobo Rondelli aprire il programma ufficiale della 12esima edizione di Spiagge Soul. L’attore e cantante livornese si esibisce mercoledì 22 al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (alle 22) con una cena concerto pic-nic in riva al mare, aprendo così, dopo l’anteprima di venerdì 17 luglio con i Superdownhome, questa edizione particolare della rassegna.

Bobo Rondelli torna in tour con lo spettacolo “Giù la Maschera”, dopo i mesi di chiusura causa epidemia, con uno spettacolo intimo e leggero, pensato appositamente per quest’estate di ritorno alle cose semplici e ai valori importanti della vita. Sul palco, oltre alle sue fedeli chitarre, il pianista e tastierista Claudio Laucci. Perfetto interprete dello spirito beffardo, malinconico, orgoglioso della sua Livorno, fondata, come ama raccontare, “da ladri, prostitute e prigionieri politici”, Rondelli è uno degli ultimi maledetti della canzone e della poesia italiana. Il cantautore livornese ha scritto e continua a scrivere di amori difficili, storie tragicomiche, sentimenti struggenti e drammi esistenziali, ma soprattutto continua a fare del palco il suo vero habitat, mescolando, da insospettabile performer, comicità grossolana e sottile provocazione, suggestioni poetiche e ballate che sanno toccare l’anima.

Il concerto al Finisterre Beach si svolgerà insieme a una cena in modalità pic nic in riva al mare. Il cestino del pic nic potrà essere ritirato a partire dalle 20 e la postazione telo assegnata verrà mantenuta poi anche per il concerto, con un costo di 30 euro a persona. Per chi desidera accedere solo al concerto il costo con una consumazione inclusa è di 15 euro. La partecipazione all’evento è possibile fino a esaurimento posti poiché le normative anti-Covid non consentono la partecipazione al concerto senza postazione, pertanto viene consigliata la prenotazione. La priorità per l’assegnazione dei posti verrà data a chi partecipa alla cena. Info e prenotazioni: 349 2841775.