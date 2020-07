Continua lo sport all'aria aperta con le nuove attività di "Ravenna Park Training"

Continuano le proposte di Ravenna Park Training. Concluso il mese di giugno, non si ferma l’attività del grande contenitore di eventi all’aria aperta. Si continua con due proposte, due approcci differenti che hanno trovato, e stanno continuando a trovare, affinità nel modo di intendere l’attività open air in una fase nella quale, reduci dalle dolorose rinunce dettate dal lockdown, il movimento nelle aree verdi e negli spazi aperti è certamente consigliabile e spesso auspicabile.

Da una parte il programma degli appuntamenti settimanali studiati e organizzati da Gym Academy Asd con il supporto del Comitato CSI Ravenna-Lugo. Un pacchetto di proposte attive ormai da quasi un mese e pensate per ogni tipo di iscritto, dal più sedentario fino all’atleta in cerca di un’attività di mantenimento della forma. Tutto ciò cercando di sfruttare nel migliore dei modi le tante opportunità fornite dalle aree verdi della città di Ravenna: da Parco Baronio al Carlo Urbani, passando per il Parco di Teodorico, il John Lennon, i Giardini Grishenko ed il Parco della Pace. E in questi scenari, spesso sottovalutati, ma accoglienti e molto adatti al movimento all’aria aperta, i tecnici di Gym Academy propongono ogni settimana attività come Pilates e Risveglio Muscolare, Walk&Fit, Fit Young, Funzionale, Dance Total Body, Power Pilates, Preparazione atletica ed anche attività motoria pre e post parto.

Dall’altra parte gli Special Events Running organizzati da Ravenna Runners Club, società conosciuta per l’organizzazione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Al momento sono già andati agli archivi i primi tre appuntamenti e altrettanti ne restano per completare il quadro. Tutti eventi tematici all’aperto dedicati ad esercizi propedeutici al running, alla presenza di trainer che spiegheranno le tecniche di corsa e professionisti, come i fisioterapisti di Kinesia Ravenna ed il noto nutrizionista Carlo Casadio, che forniranno un ulteriore valore aggiunto e contenuti sempre nuovi. Il calendario prevede per giovedì 2 luglio, ore 18.00, un evento al Parco Baronio dedicato alla Respirazione. Il 9 luglio, ore 18.00, ci si sposterà ai Giardini Carlo Urbani in Viale della Lirica per approfondire il tema dell’Elasticità e, infine, sabato 18 luglio, ore 8.15, appuntamento alla Darsena di Città in zona Moro di Venezia per un allenamento sull’Abilità. Eventi pensati per un pubblico il più eterogeneo possibile, sia per chi è già abituato a correre a buon livello, sia per neofiti. Tra le iniziative di Ravenna Runners Club all’aperto merita infine una segnalazione l’appuntamento dedicato al Plogging, una sorta di mix fra jogging e raccolta dei rifiuti come gesto in favore dell’ambiente. L’iniziativa, assolutamente gratuita, è in programma mercoledì 8 luglio con ritrovo alle ore 18.30 al Parco Baronio e da lì partenza per le strade della città in piccoli gruppi in base alla propria andatura, dai runner ai camminatori.

Ogni proposta è rintracciabile sul sito www.ravennaparktraining.it messo a disposizione di tutti gli interessati per acquisire informazioni e scegliere gli eventi o gli appuntamenti settimanali ai quali partecipare.