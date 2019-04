Pineta, mare, fiumi e saline: che spettacolo l'Ecomaratona del Sale

Una corsa “green” tra mare, pineta e saline; un evento pilota europeo - progetto “Zero Waste Blue” - all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione. Cervia e i suoi ambienti naturali sono teatro della IV Ecomaratona Internazionale del Sale, in programma il 6 e il 7 aprile, con partenza dalla spiaggia del Fantini Village: un appuntamento ormai tradizionale per i runner, provenienti dall’Italia e dall’estero. Nella scorsa edizione sono stati circa 2500 i partecipanti alle corse competitive e non. Tra le nazioni “rappresentate”, in particolare, Polonia, Ungheria, Francia e Germania.

L’evento è caratterizzato dalla 42 km, dalla mezza maratona e dalla 11 km non competitiva che si tengono domenica 7: i nuovi percorsi sono stati disegnati da Andrea “Pelo” Di Giorgio, allenatore e runner. E per valorizzare la partecipazione dei podisti “under”, premi speciali per i più giovani delle categorie maschile e femminile che arriveranno per primi.

Tre nuovi tracciati per l'Ecomaratona

Confermata la location al Fantini Village, che consente di aggiungere a pinete, fiumi e saline lo scenario della spiaggia e di fondere l’idea dell’ecomaratona con l’identità insita nella struttura da sempre all’avanguardia nella vacanza attiva. Nuova collaborazione del 2019 è invece quella con Andrea “Pelo” Di Giorgio, allenatore e runner, che ha anche collaborato attivamente nel tracciare il percorso alternando volutamente tratti più impegnativi con altri dove poter recuperare le forze. Tre i nuovi tracciati, che toccheranno anche l’argine del fiume Savio e il Porto Canale.

Per i più piccoli: la Kids Run e il premio “Il più veloce di”

Le iniziative di sabato 6 al pomeriggio saranno dedicate ai ragazzi delle scuole elementari e medie della Provincia. Nel 2018 oltre 150 gli studenti che vi hanno preso parte. In particolare sono previste la Kids Run, una corsa non competitiva su due diverse lunghezze - di 500 metri per i ragazzi delle scuole elementari e di un chilometro per i ragazzi delle scuole medie inferiori - e la Spring Edition del premio Endas “Il più veloce di”, gara in corsa su una distanza di 60 metri pianeggianti aperta alle scuole medie.

Entrambe le iniziative si svolgeranno sulla spiaggia davanti al Fantini Club dove Atlantide nello stesso pomeriggio organizzerà laboratori ludico didattici. Sono previsti premi individuali, alle classi e alle scuole più numerose sia in gite scolastiche che in buoni acquisto di materiale scolastico ecologico. Questo progetto vede insieme il Patrocinio della Provincia di Ravenna, del Comune di Cervia e del Comune di Ravenna nonché la partecipazione di alcuni main sponsor, e in particolare Atlantide, Centrale del latte di Cesena, Infinity Bio e Deco Industrie.

Grandi manifestazioni internazionali, basso impatto ambientale

La piattaforma web Zero Waste 2.0 http://zerowaste.ervet.it/Login, messa a disposizione gratuitamente, guida enti pubblici e privati nella scelta delle soluzioni più appropriate. Tra le azioni sostenibili all’Ecomaratona, ad esempio, l’utilizzo dell’acqua di rete per il ristoro e all’arrivo; la distribuzione di prodotti locali e a km0 nel pacco gara; uso di materiale compostabile, a lunga durata, biodegradabile o riciclato; iscrizioni on line; utilizzo di pettorali ecocompatibili; posizionamento di isole ecologiche per la raccolta differenziata, cartellonistica con informazioni chiare e precise; allestimento di contenitori per la raccolta dei rifiuti sul percorso. E’ stato individuato un percorso accessibile a tutti, segnalato da apposita cartellonistica.

Infine, il 4 aprile presso la sala Malva si terrà una giornata informativa rivolta agli operatori turistici dedicata alla pianificazione dell’ospitalità dei turisti in occasione di eventi, con riguardo a chi ha particolari necessità (mobilità, sensoriali e cognitive).