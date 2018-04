Sport e country in città. Divertimenti con tornei e musica

Per il weekend del 14 e 15 aprile Primavera Marittima si sdoppia in centro a Cervia, tra tradizioni vicine e lontane, per un nuovo weekend all’insegna del divertimento, dello sport e del gusto.

Si parte sabato 14 con una giornata a tutto tondo incentrata sullo sport. Alle 9.00 da Piazza Garibaldi parte lo Sciame di Biciclette a cura dell’A.S.D. Aquilotti Cervia, dove chiunque potrà portare le sue due ruote per un tour con ritorno alle 12.00. Inoltre, per l’occasione, saranno disponibili le biciclette del sistema OBike per un giro libero in città.

Centro della giornata è il campo da calcio chiamato "la gabbia" che sorge per l’occasione in Piazza e su cui si sfidano le squadre partecipanti al 1° King of Ziria, il torneo di calcetto a cui partecipano tanti team in rappresentanza di svariate attività di tutta Cervia. Uno street soccer 3 contro 3 che si presta a dare il via a una grande nuova tradizione del panorama cervese.

A corredare il torneo, che inizia alle 15.00, una sequenza di performer musicali di massima qualità della scena locale. Alle 18.00 parte DJ Lonta con un aperitivo a base di musica ed energia, seguito alle 21.30 dal concerto live degli IESSE, skacore-punk-rock band che da Cervia sta conquistando la scena nazionale.

A bordo campo non manca ovviamente lo spazio dedicato al gusto, con gli stand di Roots Cafè, Enoteca Pisacane e Fool Moon, che dalle 12.00 alle 24.00 saziano stomaci e cuori affamati con bevande e pietanze per tutti i gusti.

Domenica il centro città cambia volto, con una giornata totalmente dedicata al mondo del country tra balli e musica a cura dei Cadillac Ranch, a cui si aggiungono stand e truck dedicati. Oltre a ciò non mancano grandi momenti di spettacolo incentrati sul tema western, per chiudere il weekend come veri cowboy.

Durante entrambi i giorni si uniscono agli eventi, dalle 10.00 del mattino fino a sera, gli immancabili spettacoli ed animazione con Alice, il Bianconiglio e i loro compagni che rallegrano il centro, assieme ai laboratori creativi rivolti ai bambini e alla Baby Area in Piazza con giochi in legno, gonfiabili, truccabimbi e palloncini.

Il 21 e 22 Primavera Marittima continua con un nuovo spazio dedicato alla storia con Antichi Mestieri, che grazie a tanti figuranti riporta in scena i mestieri di una volta, dal Medioevo ad oggi. Uno spazio senza tempo che include un vero campo arcieri e la ricostruzione di un accampamento militare storico.

Infine le celebrazioni della primavera in centro si chiudono il 28 e 29 aprile con la Festa Sarda.