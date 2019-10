Emozioni in corsa: parte la Maratona di Ravenna 2019

Entra nel vivo il programma della Maratona di Ravenna Città d’Arte, che si sviluppa nel weekend dal 9 al 10 novembre culminando con la partenza della grande gara domenica mattina da via di Roma.

Come sempre c'è tanta attesa per la competizione che si svolge sulla lunghezza dei 42 km, ma il fine settimana è caratterizzato anche da altre gare, come la mezza maratona e corse su distanze più bevi aperte a un vasto numero di appassionati.

Di seguito gli orari e le informazioni per tutte le gare e gli appuntamenti.

La Maratona di Ravenna

Un percorso di gara che attraversa la città, i monumenti e le bellezze del territorio, dal centro, alla periferia al mare. Come sempre la Maratona di Ravenna si apre e si chiude in via di Roma all'altezza del Mar (Museo d'arte di Ravenna). La partenza è fissata per domenica 10 novembre alle 9.30.

Gli atleti corrono attorno ai Giardini Pubblici per poi tornare su via di Roma e ammirare Sant'Apollinare Nuovo, poi si va in direzione Darsena passando prima vicini al moro di Venezia e poi salendo su fino al Mausoleo di Teodorico. Da qui i maratoneti tornano in centro accarezzando il Battistero degli Ariani, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale, il Duomo, il Battistero Neoniano e la tomba di Dante. Poi ci si allontana dal centro percorrendo via Cesarea e via Romea Sud alla volta di Classe, passando accanto alla Basilica di Sant'Apollinare in Classe e l'Antico Porto. Tornando indietro gli atleti poi svoltano in direzione Punta Marina, con un lungo tratto di strada che li porta nella località di mare.

Si conclude la gara con il ritorno da Punta Marina e l'arrivo in via di Roma.

Lungo tutto il percorso sono presenti anche diversi punti con intrattenimento musicale dal vivo.

La Mezza Maratona e le altre gare

Parte sempre alle 9.30 di domenica la Mezza Maratona, 21 km di corsa che, nel primo tratto segue la Maratona: da via di Roma alla Darsena poi su fino a Via delle Industrie e il parco di Teodorico. Poi si torna in centro e si prosegue verso Classe. Alla rotonda di Classe inizia il rush finale per gli atleti che ripercorrendo via Romea Sud, via Panfilia, via Rubicone e via Trento, si immettono in viale Baldini e via Alberoni per ripassare sul traguardo di via di Roma.

Nel weekend ravennate sono però disponibili anche distanze più corte: c'è la Good Morning Ravenna (10,5 km) che parte domenica alle 9.45 (15 minuti dopo la partenza della Maratona e Mezza Maratona). Partenza e arrivo sempre in via di Roma.

Sabato parte invece la Conad Family Run (2 km), manifestazione ludico motoria, a passo libero rivolta alle famiglie, scuole, insegnanti, accompagnatori che si svolge nei Giardini Pubblici alle 10.30.

Sempre sabato, ma alle 12.00 si svolge la Dogs & Run, 2 km di puro divertimento insieme al proprio amico a 4 zampe che si svolge per lo più nei Giardini pubblici.

Per dimostrare di essere un appuntamento aperto davvero a tutti, senza alcuna distinzione, la Maratona di Raevnna organizza anche l’iniziativa Correndo senza Frontiere – Tutti Insieme, nata per aprire le porte della Maratona anche a tutte le persone con disabilità che non hanno la preparazione atletica e la possibilità di compiere le frazioni già previste. Una gara di 3km che parte da Porta Serrata alle 9.00 e arriva alla Loggetta Lombardesca.

Dove ritirare il pacco-gara

E' possibile ritirare il proprio race kit per Maratona e Mezza Maratona (pettorale, chip e pacco gara) presso l’Expo Marathon Village allestito in una tensostruttura presso i Giardini Pubblici a Ravenna (dietro la Loggetta Lombardesca) venerdì 8 novembre dalle 12,00 alle 19.00, sabato 9 novembre dalle 9.30 alle 19.00 e domenica 10 novembre dalle 7.00 alle 9.00.