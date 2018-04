Sport, musica e tante sorprese alla Festa della Primavera in Fiore

Da venerdì 6 aprile e per due fine settimana consecutivi torna a Traversara di Bagnacavallo la Festa della Primavera in Fiore, giunta alla trentaseiesima edizione e organizzata dall’associazione Traversara in fiore con il patrocinio del Comune.

La festa si svolge nell’area parrocchiale di Traversara nei fine settimana 6, 7 e 8 aprile e 13, 14 e 15 aprile, con un appuntamento speciale martedì 10 aprile dedicato allo sport. La frazione bagnacavallese si animerà grazie a spettacoli per grandi e piccoli, occasioni di intrattenimento, mostre, pesca di beneficenza e ritrovi musicali, cultura e svago, il tutto accompagnato dalle specialità dello stand gastronomico, dove ritrovare i sapori della tradizione e proposte originali. Lo stand sarà aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo. Una particolare attenzione sarà riservata alle attrazioni e alle attività dei più piccoli: nel campo sportivo saranno attivi gruppi di animatori e intrattenimenti espressamente riservati ai bambini, con tanto spazio libero a disposizione.

La mostre dal titolo Storie di Traversara: la Rumâgna d’Bartulen, allestita per l’occasione, ricostruirà le storie e i personaggi locali del primo Novecento. Sempre dedicate al territorio saranno le passeggiate alle Quattro Chiese, in programma domenica 8 e domenica 15 aprile, con partenza dal Punto Cai Lugo all’interno della festa.

Programma:

Venerdì 6 aprile: alle 20 presentazione della festa; inaugurazione e apertura della mostra Storie di Traversara: la Rumâgna d’Bartulen. Personaggi e storie del primo Novecento. 21.30 Musica con i Moka Club.

Sabato 7 aprile: 9.00 Incontro e partenza giro turistico Bici reclinate ; 15.00 Parete artificiale per arrampicata sportiva a cura del Cai Lugo; Torneo internazionale di Zachegn; corsa podistica Tuttacampestre di primavera; 21.30 Le stelle a primavera: osservazioni astronomiche; musica della tribute band a Vasco Rossi Siamo solo noi.

Domenica 8 aprile: 9.00 13a edizione della Fiera dei Fiori e mostra mercato; partenza giro turistico Bici reclinate; iscrizioni e partenza passeggiata alle 4 Chiese presso il Punto Cai Lugo; 12.00 Apertura stand gastronomico e pranzo con i Traversaresi Lontani; Dalle 14 nel campo sportivo dedicato a bambini e genitori: animazioni, giochi, attività e gonfiabili gratuiti; la cooperativa sociale Kaleidos presenta il Ludobus; 14.30 Parete artificiale per arrampicata sportiva a cura del Cai Lugo; 15 – Spettacolo con l’orchestra Luca Bergamini; esami di dialetto con diploma dell'Università degli studi dialettali; 15.30 Partenza della camminata Nordic Walking nella campagna in fiore; 16.00 Prima parte del concerto “Armando Ronconi” con la scuola di musica Doremi, offerte a favore dello Ior (nella chiesa parrocchiale); 21 – Serata latina con Nil do Brasil.

Martedì 10 aprile: 19.30 Festa dello sport in compagnia del Cesena Calcio. Sarà presente una delegazione di giocatori e dirigenti dell'Ac Cesena. Alla serata, presentata da Daniele Magnani, parteciperanno vecchie glorie del Cesena Calcio, le squadre Olimpia Teodora Volley Ravenna, Porto Robur Costa Bunge Volley Ravenna, una delegazione di Orva Basket Club Lugo; 20.00 Pianobar con Vittorio Bonetti.

Venerdì 13 aprile: 19.00 Apertura stand gastronomico, serata Asado (prenotazione obbligatoria al 329 2120850); 21.30 – Serata cabaret con Ivano Marescotti.

Sabato 14 aprile: 10.00 Accoglienza e iscrizioni al Raduno di auto e moto d'epoca, che nel pomeriggio faranno un giro turistico e la presentazione al pubblico (14.30); 14.30 Parete artificiale per arrampicata sportiva a cura del Cai di Lugo; 15.00 Sfilata cinofila Belli e bastardi; 15.30 Pomeriggio in musica con I Monelli; torneo internazionale di Zachegn; 20.45 Seconda parte del concerto “Armando Ronconi” con giovani interpreti di musica classica, offerte a favore dello Ior (nella chiesa parrocchiale); 21.30 Cabaret dei fratelli Gianni e Paolo Parmiani e Riccardo Ruffini.

Domenica 15 aprile: 9.00 13a edizione della Fiera dei Fiori e mostra mercato; iscrizioni e partenza passeggiata alle 4 Chiese presso il Cai Lugo; 11.30 Arrivo pedalata Amici dell’Avis; Dalle 14.30 nel campo sportivo dedicato a bambini e genitori animazioni: giochi, attività e gonfiabili gratuiti; la cooperativa sociale Kaleidos presenta i giochi della tradizione con il suo Ludobus; 14.30 Parete artificiale per arrampicata sportiva e punto informativo del Cai di Lugo; spettacolo con I Diavoli della Frusta e Comete di Romagna; 15.00 Esami di dialetto con diploma dell'Università degli studi dialettali; 16.00 Terza parte del concerto “Armando Ronconi” con l'associazione Amici della scuola e della musica di Lugo, offerte a favore dello Ior (nella chiesa parrocchiale); 21.00 Serata in compagnia dei Maya Basta; Le stelle a primavera: osservazioni astronomiche; 22.30 Chiusura della festa con spettacolo pirotecnico.