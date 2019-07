Sport e divertimento con il Torneo di calciobalilla umano

Martedì 30 e mercoledì 31 luglio a San Patrizio di Conselice va in scena il calciobalilla umano. In piazza Mameli, dalle 20, l’Atletica San Patrizio organizza infatti un torneo ispirato allo storico biliardino con giocatori in carne e ossa.

Il 30 luglio è in programma la fase eliminatoria, mentre il 31 luglio sarà il turno di ottavi, quarti, semifinale e finale. Il ritrovo è alle 19.30.

Al torneo possono partecipare squadre da sei giocatori ciascuna per un massimo di sedici squadre. Ogni giocatore riceverà un premio di partecipazione, mentre per la squadra vincitrice è previsto un trofeo ricordo.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 di lunedì 29 luglio e comunque fino al raggiungimento delle sedici squadre. Il costo di partecipazione è di 30 euro a squadra.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero 349 7844757 o scrivere alla mail iscrizioni@atleticasanpatrizio.it