Sprintkite: la festa volante e colorata degli aquiloni acrobatici

Dal 13 al 16 settembre si svolge sulla spiaggia di Tagliata di Cervia il festival Sprintkite 2018, ormai giunto alla 29^ edizione. Il raduno settembrino di Cervia Volante ha accettato la richiesta di Riviera dei Pini di spostarsi sulla loro spiaggia per il festival degli aquiloni acrobatici.

Il Festival Sprintkite 2018 è infatti dedicato a tutte le specialità di aquilonismo acrobatico ed estremo. Finalità della manifestazione è di portare il pubblico a conoscenza di tutte le tecniche avanzate di volo, dal volo in singolo con aquiloni a 2 o 4 cavi con esperti della Stack Italia di volo acrobatico in sincrono e in squadra, fino agli ultimi sviluppi tecnici in tema di aquiloni sportivi.

Il meeting cervese ha richiamato nelle ultime edizioni un crescente numero di addetti, 35 clubs italiani con oltre 120 ospiti e tanti curiosi e appassionati provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo.

Si riproporrà inoltre il combattimento di rokkaku, grandi aquiloni giapponesi usati da secoli nella terra del sol levante per i combattimenti tra fazioni e contrade cittadine.

Tutte le performances sono caratterizzate dal divertimento dei partecipanti e coinvolgimento del pubblico, il quale viene informato su ogni esibizione con interviste fatte agli esperti e la possibilità di apprendere il volo acrobatico con i corsi dedicati tenuti dagli esperti di Stack Italia direttamente sul campo di volo.

Una nuova nota di colore proposta in questa edizione è fornita dal laboratorio plastica riciclata che ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sui temi del riuso, del riciclo e del rispetto per l’ambiente e di renderli più consapevoli e sostenibili nei loro gesti quotidiani. Con un po’ di creatività e con l’aiuto di pochi strumenti, si possono trasformare materiali di scarto, che normalmente finiscono nella spazzatura, in cose nuove, belle e utili dando loro una seconda chance e allo stesso tempo aiutando l’ambiente.

Ma il vero elemento di grande rilievo della manifestazione è che i club italiani presenti nelle passate edizioni ritornano a Cervia spontaneamente, apprezzando lo spirito di amicizia e di ospitalità cervese. La spiaggia di Tagliata è sufficientemente ampia che permette lo spettacolo degli aquiloni anche con vento leggero, come è avvenuto negli scorsi anni e lascia agli aquilonisti lo spazio di essere liberi di proporre le proprie creazioni.