Toni Servillo e Giacomo Poretti sono i grandi nomi della nuova Stagione teatrale

"La stagione dei teatri 2018-19 è stata un’ottima stagione". A dirlo non sono solo i numeri – gli abbonati sono stati 1.946, contro i 1.874 dell'annata precedente, i biglietti venduti 6.991, oltre 1.100 in più – ma anche la qualità delle proposta, incarnata da nomi come quelli di Lino Guanciale, Geppy Gleijeses, Marco Paolini, Andrea Renzi, Alessio Boni, Antonio Latella, per non parlare della prima nazionale del Churchill con Giuseppe Battiston.

Grande successo ha poi avuto il nuovo progetto Storie di Ravenna (a cura di Alessandro Argnani, Luigi Dadina, Giovanni Gardini, Alessandro Luparini) – tutto esaurito al Teatro Rasi per ogni appuntamento –, sei approfondimenti sulla storia della città, composti in forma di mappe narranti. L’iniziativa verrà riproposta nel 2019-20, questa volta con la sfida di coinvolgere anche gli istituti scolastici con repliche mattutine.

E molto bene ha funzionato anche l’ingresso della Stagione dei piccoli all’interno della Stagione dei teatri il giovedì, con spettacoli e laboratori pomeridiani per bambini e incontri e seminari per insegnanti e genitori.

Da segnalare anche il grande apprezzamento degli spettatori per l’iniziativa La linea del teatro (quest’anno raddoppiata), con cui Ravenna Teatro ha offerto ai residenti delle Circoscrizioni Nord e Sud del Comune di Ravenna e del Comune di Alfonsine l’opportunità di assistere agli spettacoli de La stagione dei teatri usufruendo di un servizio gratuito di navetta. Hanno approfittato dell’iniziativa anche le classi delle scuole medie presenti nelle zone coinvolte.

Ora però il teatro ravennate pensa già alla prossima stagione, i cui abbonamenti saranno in vendita a partire dal 18 luglio e che vedrà arrivare a Ravenna, tra gli altri, Toni Servillo in Elvira, Giacomo Poretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) con il suo monologo Fare un’anima, Franco Branciaroli ne I Miserabili e Claudio Casadio in La classe.