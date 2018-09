La stagione "totale" del Masini: comici, ballerini e attori, tra spettacoli originali e riletture

Forte dei consensi e dei successi degli anni scorsi, l’offerta culturale del Teatro Masini di Faenza per la Stagione 2018/2019 promette di essere “totale”, portando sul palcoscenico numerosi cartelloni tematici, proposte di elevata qualità (alcune delle quali presentate a Faenza in “Prima” nazionale), artisti di importante statura nel panorama teatrale italiano, poetiche tanto tradizionali quanto innovative.

Nello specifico, la Stagione 2018/2019 del Teatro Masini sarà modulata nelle rassegne di: Prosa, Comico, Teatro Ragazzi (Favole nella domeniche pomeriggio e Teatro Scuola in matinée), Danza in collaborazione con Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, Operetta, Contemporaneo, spettacoli Fuori Abbonamento e, in collaborazione con Emilia-Romagna Festival e Scuola Comunale Sarti, Musica.

Non meno attivi saranno i bellissimi e accoglienti spazi del Ridotto, pronti ad ospitare gli Incontri con gli Artisti, la rassegna Al Ridotto dedicata alla ricerca teatrale e, per il terzo anno, Il Cinema della Verità, percorso dedicato al documentario d’autore.

Il cartellone di Prosa sarà inaugurato dalla “Anteprima” nazionale di A testa in giù, commedia diretta da Gioele Dix e interpretata da Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni. A seguire sfileranno sul palcoscenico del Masini: Claudio Casadio e Brenno Placido, tra i protagonisti di La Classe, nuova co-produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri; Veronica Pivetti nella commedia musicale Viktor und Viktoria; Alessandro Benvenuti ne L’Avaro di Molière, Massimo Dapporto nel drammatico Un momento difficile di Furio Bordon; il Teatro dell’Elfo ne L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde e Lino Guanciale in La classe operaia va in paradiso, rilettura teatrale dell’omonimo film di Elio Petri.

Il cartellone di Teatro Comico vedrà alternarsi in scena Alessandro Bergonzoni, Ivano Marescotti, Gabriele Cirilli e Teresa Mannino oltre al consueto appuntamento, fuori abbonamento, con la serata finale del concorso Faenza Cabaret – Premio “Alberto Sordi”, organizzato dall’Associazione Cultura e Sport “I Fiori”, giunto alla XVI edizione.

Uno speciale occhio di riguardo sarà come sempre rivolto al pubblico più giovane e alle famiglie: la rassegna domenicale delle Favole proporrà sei spettacoli tratti da fiabe e racconti tradizionali e molto popolari, contraddistinti da quella poesia e quell’originalità che qualificano il teatro per ragazzi italiano come uno dei migliori a livello europeo. Tra i titoli: Il vecchio e il mare, Zuppa di sasso, I Love Frankenstein, Sogno, L’albero di pepe e La Regina delle nevi. La rassegna ospiterà anche uno speciale evento “fuori abbonamento”: La gallinella rossa, una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri realizzata dalla compagnia Tanti Cosi Progetti, organizzato in collaborazione con ENPA per beneficenza: il ricavato sarà infatti devoluto a favore al canile di via Righi “Il rifugio del cane”.

Il cartellone dedicato alla Danza, quest’anno realizzato con la collaborazione di Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, porterà a Faenza diverse espressioni dell’arte coreutica: dalla danza contemporanea di Aterballetto e Compagnia Abbondanza Bertoni al balletto neoclassico di Eko Dance Project, fino al circo/danza della francese Compagnie Libertivoire.

Le tradizionali Operette proporranno al loro affezionato pubblico alcuni “pilastri” del repertorio operettistico internazionale: Il paese dei campanelli della Compagnia Teatro Musica Novecento, Kiss me, Kate, nuova produzione di Corrado Abbati e Al Cavallino bianco con Elena D’Angelo.



La nuova edizione dei Protagonisti sarà composta da quattro appuntamenti con artisti del calibro di Federico Buffa, Davide Enia, Enzo Iacchetti e Simone Cristicchi che si confronteranno con drammaturgie originali, a volte leggere a volte impegnate, per mostrare uno spaccato di prospettive “altre” che il teatro moderno può offrire quando si confronta e affronta la Storia o la quotidianità.

L’innovazione e la ricerca della rassegna Al Ridotto saranno delineate dai nuovi spettacoli di Roberto Anglisani, sublime narratore contemporaneo, Tonio De Nitto, regista di Il Misantropo di Molière e della compagnia Factory Transadriatica e Teresa Ludovico del Teatro Kismet in Anfitrione.

La Stagione 2018/2019 del Teatro Masini sarà infine impreziosita da uno speciale appuntamento “fuori abbonamento”: The Harlem Spirit of Gospel Choir e Antony Morgan trascineranno il pubblico faentino in un magico concerto natalizio (21 dicembre alle ore 21) con i ritmi coinvolgenti e le più potenti e migliori voci del panorama gospel statunitense.