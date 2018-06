Stand, gite e degustazioni per la Cozza di Marina di Ravenna

Nel pieno della stagione della raccolta dei mitili, arriva il momento della festa per gustare le cozze in tutta la loro freschezza e prelibatezza, a Marina di Ravenna e sulle tavole di oltre 50 ristoranti della riviera e della città di Ravenna. La festa è per venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno, tre giorni di un gustoso lungo weekend all’insegna di una cozza buonissima e pregiata, un prodotto eccellente del nostro mare: la Cozza di Marina di Ravenna.

La quinta edizione della Festa di Marina di Ravenna è anche il quarto appuntamento nazionale, perché oltre alle cozze nostrane saranno proposte al pubblico le cozze di Castro (Lecce), Cervia e Scardovari, nei chioschi allestiti sulla Banchina Molo Dalmazia e presso il Mercato del Pesce, a due passi dal faro di Marina.

La Cozza di Marina di Ravenna è tra le più pregiate in Italia e cresce spontaneamente in alto mare, nei piloni delle piattaforme marine, dove un gioco di correnti fornisce al mitilo ottimo cibo affinché possa diventare grosso e gustoso. Le cozze sono raccolte a mano dai pescatori, i “cozzari subacquei”, che s’immergono anche fino a 10/12 metri di profondità.

Il progetto “La Cozza di Marina di Ravenna una Perla dell’Adriatico” - all’interno del quale è concepita la festa - intende valorizzare il prodotto, il territorio, la ristorazione e creare un valore aggiunto per i turisti.

Nei tre giorni della festa sulla Banchina di Molo Dalmazia e nell’area del Mercato del Pesce i ristoranti del territorio preparano le Cozze di Marina di Ravenna, le Castrensi del Salento (Lecce), le biologiche di Cervia, le Cozze dop della Sacca di Scardovari (Rovigo): partecipano l’Associazione Ristoratori Ravennati, Casa Spadoni, I Fanti, Amarissimo, L’Acciuga.

Nell’Area Mercato del Pesce è allestito il Chiosco dei Pescatori di Marina dove si potranno degustare le cozze di Marina di Ravenna. I Pescatori delle Cooperative La Romagnola e Nuovo Conisub sono i protagonisti della raccolta subacquea delle cozze di Marina di Ravenna e i fornitori delle cozze per la Festa e per la ristorazione. I Pescatori di Marina gestiranno il loro spazio in collaborazione con Akâmì Casa & Bottega. Sulla Banchina di Molo Dalmazia c’è anche il chiosco del Mare & del Cibo di Slow Food.

In definitiva saranno 7 i punti di ristoro più lo spazio incontri del Festival del Mare nell’Atrio del Mercato del Pesce.

Lo spazio Festival del Mare del FLAG Costa Emilia-Romagna è la novità 2018: qui si terranno incontri con i pescatori e con chef di grande talento, che nei tre giorni racconteranno le tecniche di pesca, l’utilizzo in cucina del pescato e proporranno assaggi di stuzzichini a base di cozze. Agli incontri si affiancano anche visite guidate all’ex Mercato del Pesce e allo stabulario, oltre a due workshop sul valore del patrimonio ittico e sulla tutela del nostro mare.

É inoltre in programma la Gita in Mare che si terrà sabato 23 giugno (ore 10.30) con escursione al largo per assistere alla raccolta delle cozze a crescita spontanea presso i piloni delle piattaforme in mare e ammirare il lavoro dei sub-pescatori (escursione organizzata in collaborazione con ENI). Prevista la degustazione di cozze di Marina di Ravenna a bordo. Su prenotazione e fino ad esaurimento posti (Tel. 339.4703606).