La hip hop star Paolo Giordana protagonista di un workshop

Una nuova star dell’Hip hop si prepara a incontrare i ragazzi del progetto dancER, evento che promuove la danza come strumento di aggregazione fra i ragazzi delle periferie di Bologna e Ravenna, per insegnare loro tutti i segreti della danza più popolare.



Il prossimo ospite è Paolo Giordana che domenica 6 maggio al CISIM di Lido Adriano in due sessioni dalle 13.30 alle 15.00 (dai 14 anni in su) e dalle 15.00 alle 16.30 (dai 6 ai 13 anni).



Paolo Giordana, torinese classe 1987, si è formato in tutte le discipline della danza a partire dal 2005 quando ha iniziato i suoi studi di hip hop alla scuola di danza Joanne Cook di Bra. Successivamente ha frequentato corsi di jazz alla scuola di Adriana Cava del Teatro Nuovo di Torino, di hip hop, moderna, break dance e house alla scuola di danza Sampaoli di Torino.

Oggi è insegnante di hip hop in numerose scuole fra cui la Royal e la scuola di ballo Elitè di Torino, la scuola di Marilena Bonardi di Bra, la scuola di Chieri e la scuola di danza Sheherazade.

È ballerino stabile della compagnia “Terapia d’arte” e danzatore di hip hop del gruppo Move Body Project.



I workshop, nati per i ragazzi iscritti ai corsi di dancER, sono aperti a tutti, principianti e avanzati, e sono gratuiti.

Poiché i posti sono limitati è consigliabile la prenotazione: segreteria@laborartis.org – 051273861