Stelle e musica per i Piccoli Grandi Cuori

Due iniziative significative legate a Piccoli Grandi Cuori: mercoledì 8 agosto tutti con naso in su, arriva ‘Un mare di stelle: Il cielo estivo e favole gravitazionali’ di e con Oriano Spazzoli, mentre domenica 12 agosto ore 6 (meglio arrivare sulle 5.45) al Corallo Beach, storico bagno di Marina Romea, ci sarà l'alba musicale delle Femme Folk.

Mercoledì 8 agosto alle 21 appuntamento al Barbagno, in via Teseo Guerra 31, a Porto Corsini, per osservare la magia delle stelle e del cielo estivo in compagnia di un vero esperto.

Sarà la volta delle Femme Folk invece, domenica 12 agosto ore 6 e sarà un'alba speciale in cui le musiciste doneranno sonorità eleganti e raffinate unite a strutture musicali semplici ed allo stesso tempo ricche di passione e lirismo: Donatella Antonellini (organetto, chitarra, voce, castagnette e composizione), Valeria Cino (Contrabbasso), Caterina Sangiorgi (flauto traverso, voce e percussioni), e Nicoletta Bassetti (Viola e violino), quattro talentuose strumentiste romagnole dai diversi percorsi musicali, ma con la medesima passione per il balfolk e la tradizione musicale da ballo francese.

Grazie a tutti coloro che presenziano alle iniziative, ogni anno la solidarietà cresce e si rafforza e quest'anno l'obiettivo è acquistare uno strumento per l'indagine non invasiva del cuore da usare per i bambini delle Unità di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell'Età Evolutiva del Policlinico S.Orsola.