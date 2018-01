Storia e racconti massesi nella prima settimana di festa del patrono

Massa Lombarda si prepara a festeggiare il proprio patrono con i festeggiamenti per “San Pêval di segn”, che cade giovedì 25 gennaio. I visitatori possono scegliere come vivere la festa, tra le numerose mostre da visitare, la gastronomia, le iniziative culturali e per bambini, lo shopping nei numerosi mercatini e nei negozi del centro: tanti sono infatti gli appuntamenti che gravitano attorno al giorno del patrono, fino all’11 febbraio.

“Come ogni anno Massa Lombarda celebra San Paolo, patrono della città, proseguendo nell'attenzione alla valorizzazione dei tanti fermenti culturali, associativi e aggregativi che costituiscono la vera ricchezza della nostra comunità - ha dichiarato il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi -. Anche per questo 2018 sono tanti gli eventi promossi, e ancora una volta il contributo del Forum delle associazioni è stato e continua ad essere prezioso, grazie alla generosa disponibilità di tanti volontari che svolgono un ruolo attivo e propositivo”.

Il primo appuntamento in programma è per giovedì 11 gennaio alle 21 al Circolo Massese, dove Michele Governa propone le sue foto per l’esposizione dal titolo “Massa nella storia”.

Sabato 13 gennaio arrivano due appuntamenti. Dalle 10 alle 13 open day della Scuola d’arte e mestieri e dei corsi per ragazzi e bambini, in via Risorgimento 5: presentazione dell’offerta formativa artistica della città e possibilità di sperimentare le attività. Alle 17.30 al Circolo Massese presentazione del libro I miei primi cinquant’anni (mini storia del Circolo Massese).

Giovedì 18 gennaio il Circolo Massese ospita, alle 20.45, “Racconti massesi”, una serata culturale sulla storia di Massa Lombarda con Gerardo Lonardoni, Luigi Montanari, Decio Testi e Giovanni Cataldo.

Al Circolo Massese dal 13 al 28 gennaio ci sarà la mostra fotografica “Famiglie massesi”. L’inaugurazione è prevista per sabato 13 gennaio alle 17.30. L’esposizione resterà aperta dalle 14.30 alle 22 nei giorni festivi e dalle 20 alle 22.30 in quelli feriali, mercoledì escluso. La mostra fotografica è a cura del Circolo Massese.

In più tante altre iniziative accompagnano la festa nelle settimane seguenti, fino all'11 febbraio.