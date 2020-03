La storia di Giovanni Acuto, il condottiero che governò la Bassa Romagna

A Villanova c’è la via Aguta perché a Bagnacavallo il capitano di ventura inglese John Hawkwood, italianizzato in Giovanni Acuto, governò nel XIV secolo per circa cinque anni reggendo anche Cotignola, dove costruì la torre ancora esistente, e controllò altri territori.

Per approfondire la figura di Hawkwood il Circolo Arci Casablanca organizza, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo, un incontro nella sala della propria sede di Villanova, in via della Chiesa 10, per sabato 21 marzo alle 17. Relatori della conferenza, alla quale sono invitati tutti gli abitanti della via Aguta, saranno i professori Leardo Mascanzoni e Giorgio Godi.

Mascanzoni, docente di Storia medievale e Storia dell’Emilia Romagna nel Medioevo all’Università di Bologna, presenta il libro John Hawkwood. Un mercenario inglese nell’Italia del Trecento (Clueb, 2018) di William Caferro, da lui tradotto e curato. Giorgio Godi, docente di Storia e Filosofia alle scuole superiori, parlerà del suo John Hawkwood in Romagna (1376-1381): capitanus, miles, faber (Società di Studi Romagnoli, 2017).

Nell’occasione il Circolo Arci farà dono di un cartoncino con l’effigie del condottiero come ritratto da Paolo Uccello. Chi sarà impossibilitato a partecipare alla serata potrà comunque ritirare il piccolo omaggio presso la Delegazione di Villanova o presso il Circolo Arci.