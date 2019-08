Le storie dei delitti imperfetti nelle cronache di Carlo Raggi e Nevio Galeati

Mercoledì 21 agosto alle 21 ultimo appuntamento del “Piccolo festival della narrazione” di Massa Lombarda. Al vecchio lavatoio di via Imola c’è “Delitti (im)perfetti”, storie di veri delitti imperfetti nelle cronache dei giornalisti Carlo Raggi e Nevio Galeati.

La serata vedrà la conversazione dei due giornalisti che prende le mosse dal loro libro Delitti (im)perfetti (Pa.Gi.Ne. Edizioni). Il volume ripercorre 33 anni di cronache ravennati, riassumendo 25 casi esemplari, 23 dei quali senza una vera soluzione. Entrambi i giornalisti hanno curato per L'Unità e Il Resto del Carlino le pagine di cronaca giudiziaria e cronaca nera per più di trent'anni. Nevio Galeati è giornalista dal 1979 e ha lavorato per i quotidiani L’Unità e Il Resto del Carlino, aggiungendo altre collaborazioni, come l’incarico di direttore responsabile del primo mensile con fumetti solo italiani Orient Express (Isola Trovata, 1982-1983). Laureato al Dams di Bologna nel 1976, come giornalista è passato dalla cronaca degli spettacoli alla nera e giudiziaria, lavorando spesso a quattro mani con Carlo Raggi. Presidente dell’associazione culturale Pa.Gi.Ne., di cui è un fondatore, dirige dal 2003 il festival di letteratura di genere “GialloLuna NeroNotte”. Carlo Raggi è giornalista professionista dal 1978. Laureato in giurisprudenza e appassionato di diritto, è stato per oltre trent’anni vice capo servizio della redazione di Ravenna de Il Resto del Carlino e cronista di nera e giudiziaria. In questa veste è stato testimone di oltre un trentennio di inchieste della magistratura ravennate, molte delle quali a respiro nazionale.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e rientra nella programmazione di “Massa Lombarda Città che Legge”.