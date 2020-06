Storie di musica in spiaggia: Paola De Angelis racconta "London Calling"

Mercoledì 1 luglio torna la sesta rassegna musicale "Peter Pan 3d", in modalità ovviamente rinnovata per la sicurezza di tutti, nel rispetto delle normative vigenti. Potrà partecipare infatti solo chi avrà un posto prenotato a sedere ai tavoli del ristorante del bagno 36 di Marina di Ravenna.

Come spiega il curatore, lo storico dj Luigi Bertaccini: "Si tratta naturalmente di un segnale di resistenza, in questo momento così difficile sopratutto per chi lavora proprio nel campo della musica e della cultura".

Ecco allora che saranno numerosi gli artisti legati alla scena musicale romagnola in collaborazione con uno dei luoghi musicali più importanti della nostra regione, ovvero lo studio di registrazione, ed etichetta discografica, forlivese “L’ Amor Mio Non Muore”. Questa collaborazione porterà in spiaggia Antonio Gramentieri e Vince Vallicelli per il progetto The Lockdown Blues, Giacomo Toni e Pepe Medri e i Savanna Funk.

Inoltre ci saranno importanti incursioni nell’ hip hop con Moder (rapper ravennate) ed i riminesi Duo Bucolico, maestri del cantautorato surreale e il fiorentino, ma circondato da musicisti romagnoli, Massimiliano La Rocca. Inoltre ci saranno importanti incursioni nell’hip hop con Moder (rapper ravennate) e i riminesi Duo Bucolico, maestri del cantautorato surreale e il fiorentino, ma circondato da musicisti romagnoli, Massimiliano La Rocca.

Inoltre, importante per il terzo anno è la partecipazione di due nomi amatissimi di Radio Rai Tre, Paola De Angelis e Valerio Corzani che ci racconteranno due momenti cruciali della storia della musica attraverso brani e filmati.

In particolare a Paola de Angelis con il disco London Calling dei Clash sarà affidata l'apertura della rassegna proprio l'1 luglio. A differenza degli altri anni, non saranno possibili le dirette radiofoniche e l’alternarsi dei dee jay di Melody Box, ma ci sarà ancora Luigi Bertaccini a intervistare gli artisti e accompagnare l’inizio serata con la sua programmazione musicale a tema a partire dalle 20.