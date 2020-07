Storie tragicomiche in scena con "Pu-pazzi d’amore"

Proseguono gli appuntamenti in riva al mare con Burattini alla Riscossa, che venerdì 17 luglio a partire dalle 21:15 fa nuovamente tappa al Coya Beach di Casal Borsetti. Protagonista della serata è l'artista romagnolo Gianluca Palma della compagnia All'InCirco, che presenta al pubblico il suo ultimo spettacolo, Pu-pazzi d’amore.

Un collage di storie di amori tragicomici in toni pastello, raccontate con l’innocenza e la leggerezza propria degli oggetti inanimati. Marionette, burattini e pupazzi si avventurano in quadri surreali, divertenti, grotteschi e, a tratti, poetici… Tra fioriture e metamorfosi verso la consapevolezza che nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Cosa possiamo fare? Il segreto, forse, è non rincorrere le farfalle, ma curare il giardino perché loro vengano da noi.

L'ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni.