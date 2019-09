In arrivo l'International Street Food targato "Bof": non solo gusto, ma anche tanta musica

A distanza di un anno «Bof» e i suoi camioncini colorati tornano a Castel Bolognese per un evento incredibile. Da venerdì a domenica, tre serate all’insegna del cibo da strada, tra musica, spettacoli e tanto, tantissimo divertimento. Protagonisti i migliori piatti della cucina italiana ed internazionale, preparati ovviamente sul momento, che potrete accompagnare con una vasta scelta di marche di birra. "Bof" è un’associazione nata nell’aprile del 2018, il cui nome rappresenta l’unione delle prime lettere dei cognomi dei fondatori. Solo tre amici veri come Alfonso Bottiglieri da Castel San Pietro, Daniele Ossani di Castel Bolognese e Ardonel Feimi da Imola, potevano con professionalità mettere in piedi uno spettacolo simile che, in ogni tappa, riunisce migliaia di persone. L'appuntamento è in Piazza Bernardi. "E’ la seconda volta che arriviamo a Castel Bolognese e per questo vogliamo ringraziare ancora una volta per la disponibilità tutta l’Amministrazione comunale - commentano gli organizzatori -. Oltre alle nostre ormai famose cucine itineranti, abbiamo in programma una serie di spettacoli davvero coinvolgenti che vi lasceranno a bocca aperta".

IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDI’ ore 21:30 (Music Live): SLAVI BRAVISSIME PERSONE

(dalle 18 alle 24)

SABATO ore 21:30 (Music Live): BOLLICINE BAND FERRARA

(dalle 11 alle 24) Vasco Rossi tribute band



DOMENICA ore 21:30 (Music Live): GOLDRUSH

(dalle 11 alle 24( Coldplay tribute band