Street art, teatro, cinema, skate e fumetto: tanti corsi in galleria

Street art, teatro, cinema, skate e quest’anno anche fumetto. Questa la proposta che Magazzeno Art Gallery, la galleria d’arte contemporanea di via Magazzini Posteriori 37 a Ravenna, presenta alle famiglie per l’estate.

Da lunedì 11 giugno a venerdì 14 settembre si susseguiranno i corsi estivi per bambini e bambine da 6 a 12 anni.

I corsi si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13.

Si tratta di pacchetti settimanali che comprendono vari corsi, tra cui: skate (che si terrà nel vicinissimo skate park di Darsena Pop Up); arte e, in particolare, street art (ogni settimana verrà proposto lo studio di uno street artist diverso); fumetto; cinema e teatro.



Magazzeno Art Gallery è molto attenta sia all’educazione artistica dei più giovani, sia alle aspettative dei genitori: per questo i posti sono limitati, garantendo la massima attenzione ad ogni partecipante.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@magazzeno.eu oppure telefonare al 3284863190 o al 3282860074.