Street food di qualità e selezione di birra artigianale a "Erbe & Bel e Cot"

Quest’anno la festa di primavera “Erbe & Bel e Cot” si tiene nel weekend del 14 e 15 aprile, quando prati e orti consegnano i primi germogli di erbe e verdure. La novità di questa edizione è la presenza delle diverse razze di suini autoctoni italiani, con al centro quelli della nostra Regione (la Mora Romagnola e il Nero di Parma), con il famoso bel-e-cot, realizzato da diversi produttori (in primis i tre mitici macellai di Russi: Fiorentini, Renzi e Cappelli) e con la sfida fra Suino Bianco e Mora Romagnola.

Viene coinvolta l’intera città di Russi, ma è in piazza che sono presenti numerosi food truck abbinati a produttori, dove si esibiscono i cuochi stellati di ChefToChef EmiliaRomagnaCuochi in utilissimi show coking. I vini autoctoni e una rassegna di “mastri birrai” fanno da cornice all’iniziativa, insieme a produttori di specialità gastronomiche e a creazioni di artigianato di qualità fatte con le mani e con il cuore.

Una vera festamercato, quindi, dove si può gustare, capire ed eventualmente acquistare il top dei salumicotti di tutti i tipi (mortadelle, bel-e-cot, zamponi e cotechini, mariola, salama da sugo e spalla cotta di San Secondo, prosciutto, coppe di testa e molto altro ancora).

Inoltre in tutta Russi i ristoranti preparano piatti a tema e le realtà culturali sono presenti con espressioni storico-artistiche legate alla gastronomia che vede il binomio vincente “bel-e-cot e canèna” ancora una volta protagonisti. A bilanciare il tutto, non manca l’esperta di erbe Luciana Mazzotti, che illustra le erbe spontanee dei nostri fossi e accompagna il pubblico a raccoglierle lungo il fiume Montone nella giornata di sabato 21 aprile.

La festa di primavera a Russi è inserita in una trilogia che inizia con un convegno scientifico a Faenza, nella mattinata di sabato 14 aprile presso Casa Spadoni, e proseguirà nel weekend del 25, 26 e 27 maggio con la manifestazione “Di Porta in Porta” che avrà luogo a Ravenna. Così facendo aiutiamo gli allevatori e produttori di Mora Romagnola a far crescere la qualità dei prodotti derivati da questo eccezionale suino, dopo che tanto ha fatto Emilio Antonellini alla Fattoria Palazza di Zattaglia per recuperare scientificamente una delle più antiche glorie gastronomiche della Romagna.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Russi, il Consorzio Russi Centro di Romagna, la Regione Emilia-Romagna, Confagricoltura ed E20 Marketing & Comunication.