Studenti in piazza per chiedere la libertà di Patrick George Zaki

Giovedì 20, alle 14.30, e venerdì 21 febbraio, alle 18, Amnesty Ravenna e gli studenti dell'università di Bologna (Campus di Ravenna) scendono in piazza del Popolo a Ravenna per chiedere la libertà di Patrick Zaki, lo studente iscritto ad un master presso l'Università di Bologna e arrestato al suo rientro in Egitto.

Le circostanze del suo arresto e delle prime ore della sua detenzione, così come riferite dal suoi avvocati, sembrano configurare gravissime violazioni dei diritti umani, così come gravissime sono le accuse che gli vengono mosse.

La vicenda, come noto, tocca molto da vicino l'Italia vista la somiglianza di questa vicenda con quella di Giulio Regeni, scomparso e ritrovato morto in Egitto quattro anni fa.

Amnesty Ravenna, dunque, chiama in piazza tutti coloro che vogliono far sentire la propria voce per chiedere l'immediata scarcerazione di Patrick George Zaki.